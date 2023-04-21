В Китае создают кибероружие, которое позволит захватить чужие спутники

Китай создает особое кибероружие для взлома вражеских спутников. Она позволит захватить контроль над спутником, сделав его неэффективным для поддержания связи, вооружения или систем разведки, наблюдения и разведки.

Об этом сообщает издание Independent, ссылаясь на данные ЦРУ.

В Вашингтоне считают, что план "выводить из строя, эксплуатировать или угонять" спутники противника является основной целью Китая для контроля информации.

Китай стремится имитировать сигналы, которые вражеские спутники получают от своих операторов, обманом заставляя их либо быть полностью захваченными, либо выйти из строя тогда, когда они будут наиболее необходимы.

Это лишило бы спутников возможности передавать приказы системам вооружений или отправлять обратно визуальные и перехваченные электронные данные, сообщает Financial daily.

В свою очередь Вашингтон никогда не раскрывал, имеет ли он подобные возможности.

Командующий космическими силами США генерал Зальцман заявил, что Вашингтон столкнулся с "новой эрой" угроз за пределами Земли со стороны таких, как Россия и Китай, которые выходят гораздо дальше, чем глушение.

Однако кибермощности такого рода намного превосходят все, что Россия применяет в войне против Украины. Российские атаки, впервые разработанные в 80-х, заключаются в том, чтобы заглушить сигналы между низкоорбитальными спутниками SpaceX и их наземными терминалами благодаря трансляции таких же частот с передвижных систем глушения, например Tirada-2.