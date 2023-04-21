У Китаї створюють кіберзброю, яка дозволить захопити чужі супутники

Китай створює особливу кіберзброю для злому ворожих супутників. Вона дозволить захопити контроль над супутником, зробивши його неефективним для підтримки зв’язку, озброєння або систем розвідки, спостереження та розвідки.

Про це повідомляє видання Іndependent, посилаючись на дані ЦРУ.

У Вашингтоні вважають, що план "виводити з ладу, експлуатувати або викрадати" супутники противника є основною метою Китаю заради контролю інформації.

Китай прагне імітувати сигнали, які ворожі супутники отримують від своїх операторів, обманом змушуючи їх або бути повністю захопленими, або вийти з ладу тоді, коли вони будуть найбільш необхідні.

Це позбавило б супутників можливості передавати накази системам озброєнь або надсилати назад візуальні та перехоплені електронні дані, повідомляє Financial daily.

В свою чергу Вашингтон, ніколи не розкривав, чи має він подібні можливості.

Командувач космічними силами США генерал Зальцман, заявив, що Вашингтон зіткнувся з "новою ерою" загроз за межами Землі з боку таких, як Росія та Китай, які виходять набагато далі, ніж глушіння.

Проте, кіберпотужності такого роду набагато перевершують все, що Росія застосовує у війні проти України. Російські атаки, вперше розроблені у 80-х, полягають у тому, аби заглушити сигнали між низькоорбітальними супутниками SpaceX і їхніми наземними терміналами завдяки трансляції таких же частот з пересувних систем глушіння, наприклад – Tirada-2.