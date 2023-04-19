РФ застосовує спеціальну зброю, щоб заглушити сигнал Starlink в Українів

Згідно з секретним звітом розвідки США, російське прагнення саботувати доступ українських військ до Інтернету Starlink з перших днів війни, є значно серйознішим, ніж вважалося раніше.

Москва протягом місяців експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись перервати передачу Starlink в Україні, стверджується в надсекретній оцінці, повідомляє The Washington Post.

Документ датується березнем і не вказує на те, чи були успішними випробування Росії, але відкриття розвідки підтверджує те, що програма, розроблена для захисту сателітів Кремля, може бути використана замість того, щоб атакувати ті, які використовують його супротивники.

Повідомляється, що Starlink демонструє досить велику стійкість проти спроб заглушення, але росіяни активізують свої зусилля. Українська сторона повідомляла про збої в роботі Starlink, але наразі не зрозуміло, чи були вони результатом російських експериментів на "Тоболі".

Речник Міністерства оборони України Костянтин Жура заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії та вживають заходів для їх нейтралізації.

Starlink є життєво важливим для української армії, яка покладається на невеликі портативні термінали для спілкування на полі бою та передачі розвідувальних даних. Російські сили досягли успіху, позбавивши українців можливості використовувати інше комунікаційне обладнання, включаючи радіо та мобільні телефони, але супутникові сигнали важче порушити.

Відповідно до звіту, опублікованого цього місяця фондом Secure World Foundation, приватною групою, яка займається космічною безпекою та стійкістю,аналітики ідентифікували щонайменше сім комплексів "Тобол" у Росії, усі вони розташовані поруч із об’єктами, що використовуються для відстеження супутників.

Загалом Україна отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink. Останню партію у 8 тисяч терміналів допомогла придбати Польща.

Нагадаємо, що 9 лютого інформагентство Reuters повідомило, що SpaceX мільярдера Ілона Маска нібито вжила заходів, аби українські військові не могли використовувати її супутниковий інтернет-сервіс для керування військовими дронами.