РФ применяет специальное оружие, пытаясь заглушить сигнал Starlink в Украине

Согласно секретному отчету разведки США, российское стремление саботировать доступ украинских войск к Интернету Starlink с первых дней войны значительно серьезнее, чем считалось ранее.

Москва в течение месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь прервать передачу Starlink в Украине, утверждается в сверхсекретной оценке, сообщает The Washington Post.

Документ датируется мартом и не указывает, были ли успешными испытания России, но открытие разведки подтверждает то, что программа, разработанная для защиты сателлитов Кремля, может быть использована вместо того, чтобы атаковать те, которые используют его противники.

Сообщается, что Starlink демонстрирует достаточно большую стойкость против попыток глушения, но россияне активизируют свои усилия. Украинская сторона сообщала о сбоях в работе Starlink, но пока не ясно, были ли они результатом российских экспериментов на "Тоболе".

Спикер Министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и принимают меры по их нейтрализации.

Starlink является жизненно важным для украинской армии, полагающейся на небольшие портативные терминалы для общения на поле боя и передачи разведывательных данных. Российские силы добились успеха, лишив украинцев возможности использовать другое коммуникационное оборудование, включая радио и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее нарушить.

Согласно отчету, опубликованному в этом месяце фондом Secure World Foundation, частной группой, занимающейся космической безопасностью и устойчивостью, аналитики идентифицировали не менее семи комплексов "Тобол" в России, все они расположены рядом с объектами, используемыми для отслеживания спутников.

В целом Украина получила уже 30 тысяч терминалов Starlink. Последнюю партию в 8 тысяч терминалов помогла приобрести Польша.

Напомним, что 9 февраля информагентство Reuters сообщило, что SpaceX миллиардера Илона Маска якобы приняла меры, чтобы украинские военные не могли использовать ее спутниковый интернет-сервис для управления военными дронами.