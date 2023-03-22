Украина не тратит на Starlink никаких средств, – Федоров

Спутниковый Интернет Starlink для Украины полностью финансируют ее партнеры. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью DW.

По его словам, в Украине сейчас есть 42 тысячи "старлинков". Все из них Украина получила через команду Минцифры, которая сотрудничает с правительствами других стран.

"Компания SpaceX обеспечивает логистикой, партнеры помогают финансово, мы получаем специальную цену", – сказал Федоров.

На вопрос о том, ввела ли SpaceX ограничение на использование "старлинков" украинскими военными, о чем ранее сообщали СМИ, Федоров ответил, что с работоспособностью систем нет проблем.

"Они работают, все функции, которые они выполняли, они выполняют. Поэтому в этом направлении все под контролем", – сказал министр.

Напомним, в начале февраля Reuters сообщило, что SpaceX миллиардера Илона Маска якобы приняла меры, чтобы украинские военные не могли использовать интернет Starlink для управления дронами.

Тогда Михаил Федоров не подтвердил эту информацию, отметив, что проблем с работой терминалов не наблюдается.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представители американского правительства разговаривали с Илоном Маском касательно использования Starlink в Украине.