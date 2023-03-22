Україна не витрачає на Starlink жодних коштів, – Федоров

Супутниковий інтернет Starlink для України повністю фінансують її партнери. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю DW.

За його словами, в Україні наразі є 42 тисячі "cтарлінків". Усі з них Україна отримала через команду Мінцифри, яка співпрацює з урядами інших країн.

"Компанія SpaceX забезпечує логістикою, партнери допомагають фінансово, ми отримуємо спеціальну ціну", – сказав Федоров.

На питання щодо того, чи запровадила SpaceX обмеження на використання "старлінків" українськими військовими, про що раніше повідомляли ЗМІ, Федоров відповів, що з роботоздатністю систем немає проблем.

"Вони працюють, всі функції, які вони виконували, вони виконують. Тому в цьому напрямку все під контролем", – висловився міністр.

Нагадаємо, на початку лютого Reuters повідомило, що SpaceX мільярдера Ілона Маска нібито вжила заходів, аби українські військові не могли використовувати інтернет Starlink для керування дронами.

Тоді Михайло Федоров не підтвердив цю інформацію, зазначивши, що проблем із роботою терміналів не спостерігається.

Пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що представники американського уряду розмовляли з Ілоном Маском щодо використання Starlink в Україні.