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В КНДР заявили, що готуються запустити у космос перший військовий супутник
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян завершив створення свого першого військового розвідувального супутника та готується до запуску.
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).
Тепер військові збираються організувати тимчасовий підготовчий комітет із запуску супутників, що має відбутися до кінця квітня. Основне завдання апарату — збір інформації та розвідка, шляхом розгортання кількох розвідувальних супутників на різних орбітах послідовно.
За інформацією KCNA, Кім Чен Ин виступив перед військовими та заявив, що запланований запуск і експлуатація розвідувального супутника є "найважливішим першочерговим завданням" для Північної Кореї. Країна має на меті "посилити свою військову ефективність".Підписуйтеся на наш YouTube канал
KCNA опублікувало фото екрана, на якому зображений майбутній військовий супутник: апарат у формі шестикутника з чотирма сонячними панелями. За оцінками аналітиків, він важить 200-300 кілограмів.
Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР після того, як та у липні визнала "незалежними державами" "ДНР" та "ЛНР", які в результаті були наприкінці вересня анексовані Росією.