В КНДР заявили, що готуються запустити у космос перший військовий супутник

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян завершив створення свого першого військового розвідувального супутника та готується до запуску.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Тепер військові збираються організувати тимчасовий підготовчий комітет із запуску супутників, що має відбутися до кінця квітня. Основне завдання апарату — збір інформації та розвідка, шляхом розгортання кількох розвідувальних супутників на різних орбітах послідовно.

За інформацією KCNA, Кім Чен Ин виступив перед військовими та заявив, що запланований запуск і експлуатація розвідувального супутника є "найважливішим першочерговим завданням" для Північної Кореї. Країна має на меті "посилити свою військову ефективність".

KCNA опублікувало фото екрана, на якому зображений майбутній військовий супутник: апарат у формі шестикутника з чотирма сонячними панелями. За оцінками аналітиків, він важить 200-300 кілограмів.

Кім Чен Ин і його дочка Джу-Ае під час візиту до Північнокорейського агентствв космічних розробок 18 квітня 2023 року. Фото: Yonhap/KCNA

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