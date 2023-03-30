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Кірбі заявив про бажання Росії отримати снаряди від КНДР: що пропонує Москва
Росія прагне отримати запаси боєприпасів від Північної Кореї, щоб посилити війну проти України. Про це заявив Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Politico.
За його словами, швидше за все, в обмін на північнокорейські боєприпаси Москва надішле продовольство.
"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Північна Корея надаватиме подальшу підтримку військовим операціям Росії проти України, і ми маємо нову інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси в Північної Кореї", – висловився Кірбі.
Адміністрація президента США Джо Байдена звинуватила Пхеньян у постачанні снарядів для ПВК "Вагнер" у грудні 2022 року. У Штатах вважають, що ймовірна угода між Росією та Північною Кореєю була укладена за посередництва словацького торговця зброєю Ашота Мкртичева – 30 березня 2023 року Вашингтон запровадив проти нього санкції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Схеми, подібні до угоди зі зброєю, яку проводить ця особа, показують, що Путін звертається до постачальників останньої інстанції, таких як Іран і КНДР", – висловилася міністерка фінансів США Джанет Єллен.
Нагадаємо, що дані США про постачання північнокорейської зброї "вагнерівцям" підтверджувала й Велика Британія. У Лондоні заявляли, що звернення Москви по допомогу до Північної Кореї є ознакою відчаю та ізоляції Росії.