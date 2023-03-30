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Кирби заявил о желании России получить снаряды от КНДР: что предлагает Москва
Россия стремится получить запасы боеприпасов от Северной Кореи, чтобы усилить войну против Украины. Об этом заявил Совет национальной безопасности США Джон Кирби, передает Politico.
По его словам, скорее всего, в обмен на северокорейские боеприпасы Москва пришлет продовольствие.
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку военным операциям России против Украины, и мы располагаем новой информацией о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы у Северной Кореи", - высказался Кирби.
Администрация президента США Джо Байдена обвинила Пхеньян в поставке снарядов для ЧВК "Вагнер" в декабре 2022 года. В Штатах считают, что предполагаемое соглашение между Россией и Северной Кореей было заключено при посредничестве словацкого торговца оружием Ашота Мкртычева – 30 марта 2023 года Вашингтон ввел против него санкции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Схемы, подобные соглашению с оружием, которое проводит это лицо, показывают, что Путин обращается к поставщикам последней инстанции, таким как Иран и КНДР", – высказалась министр финансов США Джанет Йеллен.
Напомним, что данные США о поставках северокорейского оружия "вагнеровцам" подтверждала и Великобритания. В Лондоне заявляли, что обращение Москвы за помощью к Северной Корее является признаком отчаяния и изоляции России.