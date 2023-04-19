В КНДР заявили, что готовятся запустить в космос первый военный спутник

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян завершил создание своего первого военного разведывательного спутника и готовится к запуску.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Теперь военные собираются организовать временный подготовительный комитет по запуску спутников, который должен пройти до конца апреля. Основная задача аппарата — сбор информации и разведка путем развертывания нескольких разведывательных спутников на разных орбитах последовательно.

По информации KCNA, Ким Чен Ын выступил перед военными и заявил, что запланированный запуск и эксплуатация разведывательного спутника является "важнейшей первоочередной задачей" для Северной Кореи. Страна преследует цель "усилить свою военную эффективность".

KCNA опубликовало фото экрана, на котором изображен будущий военный спутник: аппарат в форме шестиугольника с четырьмя солнечными панелями. По оценкам аналитиков, он весит 200-300 кг.

Ким Чен Ын и его дочь Джу-Аэ во время визита в Северокорейское агентство космических разработок 18 апреля 2023 года. Фото: Yonhap/KCNA

Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР после того, как и в июле признала "независимыми государствами" "ДНР" и "ЛНР", которые в результате были в конце сентября аннексированы Россией.