- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В КНДР заявили, что готовятся запустить в космос первый военный спутник
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян завершил создание своего первого военного разведывательного спутника и готовится к запуску.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA).
Теперь военные собираются организовать временный подготовительный комитет по запуску спутников, который должен пройти до конца апреля. Основная задача аппарата — сбор информации и разведка путем развертывания нескольких разведывательных спутников на разных орбитах последовательно.
По информации KCNA, Ким Чен Ын выступил перед военными и заявил, что запланированный запуск и эксплуатация разведывательного спутника является "важнейшей первоочередной задачей" для Северной Кореи. Страна преследует цель "усилить свою военную эффективность".Подписывайтесь на наш YouTube канал
KCNA опубликовало фото экрана, на котором изображен будущий военный спутник: аппарат в форме шестиугольника с четырьмя солнечными панелями. По оценкам аналитиков, он весит 200-300 кг.
Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР после того, как и в июле признала "независимыми государствами" "ДНР" и "ЛНР", которые в результате были в конце сентября аннексированы Россией.