Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ею так называемых "Л/ДНР"

Украина разрывает дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой из-за признания ею независимости так называемых Луганской и Донецкой республик.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД рассматривает признание КНДР так называемую "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

"Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - говорится в заявлении министерства.

Так, в ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

"Обращение России в КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. В России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, зависящих от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, что тоталитарная Северная Корея в среду, 13 июля, признала террористические группировки "ДНР" на "ЛНР". В дальнейшем Северная Корея и "Л/ДНР "договорились об установлении "дипломатических контактов".