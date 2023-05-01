Екологи звернулися до суду, щоб відкликати ліцензію SpaceX на запуск ракет поблизу заповідника

Група екологів подала до суду на Федеральну авіаційну адміністрацію, оскарживши схвалення розширеного запуску ракет компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, поруч із національним заповідником дикої природи в Південному Техасі. Позивачі вважають, що дозвіл видали без детального екологічного дослідження.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Позов пов'язаний із вибухом ракети Starship над Мексиканською затокою. Під час запуску частини металевої конструкції розлетілися і могли опинитися до території Національного заповідника дикої природи Лоуер-Ріо-Гранд-Веллі поблизу державного парку та пляжу Бока-Чіка.

За даними США, внаслідок вибуху також спалахнув чагарник площею 1,4 гектара, і хмара пилобетону розійшлася на 10,5 км на північний захід. Водночас в позові зазначено, що інцидент 20 квітня став останнім із серії щонайменше дев’яти вибухів, що за наслідками схожі на подію зі Starship.

Це, як стверджують позивачі, може означати, що FAA порушило федеральний закон, дозволивши розширити операції на базі SpaceX в Бока-Чіка без обов’язкового повного дослідження впливу на навколишнє середовище (EIS), що зазвичай вимагається для великих проєктів.

Екологи вимагають відкликати ліценцію. В FAA позов не коментували, а Маск не погоджується з твердженнями, які в ньому вказані.

При цьому FAA ще до подання позову вирішило заборонити компанії SpaceX проводити будь-які подальші запуски Starship, доки не завершить розслідування невдалого тестового запуску ракети.