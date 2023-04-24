Китай представив першу власну карту всієї поверхні Марса (ФОТО)

У понеділок, 24 квітня, Китай опублікував перші глобальні панорамні зображення Марса, зроблені власним орбітальним апаратом Tianwen 1. Знімки були спільно представлені Китайським національним космічним управлінням і Китайською академією наук на церемонії в Хефеї.

Про це повідомило видання China Daily, що належить Комуністичній партії Китаю.

Фото: China Daily Китайська мапа Марса. Фото: China Daily Фото: China Daily

Кольорові зображення включають проєкцію Робінсона, Меркатора, азимутну та ортографічну проєкції східної та західної півкуль Марса з просторовою роздільною здатністю у 76 метрів.

Панорами створили шляхом обробки 14 757 зображень, зроблених камерою, встановленою на марсіанському апараті Tianwen 1 під час його 284 маневрів дистанційного зондування з листопада 2021 року по липень 2022 року. Апарат подолав близько 475 мільйонів кілометрів і здійснив кілька маневрів на траєкторії, перш ніж вийти на марсіанську орбіту в лютому 2021 року.

Крім того, для створення карти Марса марсохід Zhurong приземлився на планеті в травні 2021 року, після чого почав переміщуватися поверхнею Марса для виконання наукових завдань.

Zhurong і Tianwen 1 передали на Землю близько 1800 гігабайт необроблених даних.

Китайські вчені раніше розпочали вивчення зображень та даних, що надіслав Tianwen 1: помітили та ідентифікували геологічні тіла, що оточують місце приземлення Tianwen 1.

Нагадаємо, що тим часом американський мільярдера Ілон Маск намагається запустити на орбіту свою ракету Starship, яку розробили для відправки людей на Марс. Перша спроба зазнала поразки: ракета після старту в тестовий орбітальний політ не змогла вийти на орбіту.