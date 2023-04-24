Китай представил первую собственную карту всей поверхности Марса (ФОТО)

В понедельник, 24 апреля Китай опубликовал первые глобальные панорамные изображения Марса, сделанные собственным орбитальным аппаратом Tianwen 1. Снимки были совместно представлены Китайским национальным космическим управлением и Китайской академией наук на церемонии в Хефее.

Об этом сообщило издание China Daily, принадлежащее Коммунистической партии Китая.

Фото: China Daily Фото: China Daily Фото: China Daily

Цветные изображения включают проекцию Робинсона, Меркатора, азимутную и ортографическую проекции восточного и западного полушарий Марса с пространственным разрешением в 76 метров.

Панорамы создали путем обработки 14757 изображений, сделанных камерой, установленной на марсианском аппарате Tianwen 1 во время его 284 маневров дистанционного зондирования с ноября 2021 года по июль 2022 года. Аппарат преодолел около 475 миллионов километров и совершил несколько маневров на траектории, прежде чем выйти на марсианскую орбиту в феврале 2021 года.

Кроме того, для создания карты Марса марсоход Zhurong приземлился на планете в мае 2021 года, после чего начал перемещаться по поверхности Марса для выполнения научных задач.

Zhurong и Tianwen 1 передали на Землю около 1800 гигабайт необработанных данных.

Китайские ученые ранее приступили к изучению изображений и данных, присланных Tianwen 1: заметили и идентифицировали геологические тела, окружающие место приземления Tianwen 1.

Напомним, что в это же время американский миллиардер Илон Маск пытается запустить на орбиту свою ракету Starship, которую разработали для отправки людей на Марс. Первая попытка потерпела поражение: ракета после старта тестового орбитального полета не смогла выйти на орбиту.