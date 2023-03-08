Изучают войну в Украине: в Китае ищут способы сбивать Starlink и Javelin

Ввиду опыта России в войне против Украины, в Китае изучают влияние американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских войск в потенциальной войне за Тайвань.

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Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что в планировании возможного конфликта с возглавляемыми США силами в Азии Китай будет пытаться избежать ошибок РФ.

Поэтому Китай изучает, как сбивать низкоорбитальные спутники Starlink и защищать танки и вертолеты от ракет Javelin.

В настоящее время военно-промышленный комплекс Китая тщательно просчитывает влияние американского оружия и технологий, которые могут быть использованы против китайских войск в войне за Тайвань.

В то время как китайские официальные лица избегали любых открыто критических комментариев по поводу действий Москвы или боевых действий, призывая к миру и диалогу, общедоступные статьи в китайских СМИ более откровенны в своих оценках российских недостатков.

Два военных атташе и еще один дипломат, осведомленные о оборонных исследованиях Китая, сказали, что Центральная военная комиссия Коммунистической партии во главе с президентом Си Цзиньпином устанавливает и направляет исследовательские нужды, и что из объема материалов стало понятно, что Украина является возможностью для военного руководства проанализировать предпосылки поражений РФ в войне.

Так, озабоченность Китая вызывает роль Starlink, спутниковой сети, разработанной американской компанией SpaceX Илона Маска по исследованию космоса, в обеспечении безопасности связи украинских военных на фоне российских ракетных атак на энергосистему страны.

"Великолепная эффективность спутников Starlink в этом российско-украинском конфликте, несомненно, побуждает США и западные страны к широкому использованию Starlink в возможных военных действиях в Азии", - говорится в статье китайских СМИ.

Авторы признали "срочным" для Китая, который стремится разработать собственную схожую спутниковую сеть, найти способы сбить или отключить Starlink.

Конфликт также сформировал очевидный консенсус среди китайских исследователей о том, что война беспилотников заслуживает больших инвестиций. Поэтому Китай испытывает дроны в небе около Тайваня.

Также отмечается, что Китай должен улучшить свою способность защищать военную технику ввиду "серьезных повреждений российских танков, бронетехники и военных кораблей", нанесенных ракетами Stinger и Javelin.

Коллин Кох, научный сотрудник по безопасности сингапурской Школы международных исследований, сказал, что украинский конфликт дал толчок длительным усилиям китайских военных ученых по разработке моделей кибервойны и поиску способов лучшей защиты брони от современного западного оружия.

"Starlink - это действительно нечто новое, о чем им следует волноваться; военное применение передовых гражданских технологий, которые они не могут легко воспроизвести", - сказал Ко.

Кроме технологий, Кох сказал, что его не удивило то, что операции украинского спецназа в России изучаются Китаем, который, как и Россия, перемещает войска и оружие по железной дороге, что делает их уязвимыми для диверсий.

В еще одной статье проанализировано влияние американских поставок ракетных систем HIMARS ВСУ и то, следует ли беспокоиться китайским военным. Авторы отмечают, что успех Украины с HIMARS зависел от обмена США информацией о целях и разведданных через Starlink.

В нескольких материалах анализируются сильные стороны украинского сопротивления, в частности диверсионные операции спецназовцев на территории РФ, использование Telegram для гражданской разведки и оборона "Азовстали".

Напомним, министр иностранных дел Китая Цинь Ган сравнил любую возможную военную поддержку России Пекином со снабжением Соединенными Штатами вооружений для Тайваня.

Ранее высокопоставленный генерал США Майкл Минихен призвал американские войска готовиться к тому, что Китай может вступить в войну с США в 2025 году. Правда, его прогнозы основываются на интуиции.