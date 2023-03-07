У Китаї прирівняли можливі поставки зброї Росії з пітримкою США Тайваню

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган порівняв будь-яку можливу військову підтримку Росії Пекіном з постачанням Сполученими Штатами озброєнь для Тайваню.

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Про це пише CNN.

"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню", - запитав голова китайського МЗС під час пресконференції.

Цінь заявив, що питання Тайваню є "справою китайського народу", тому втручання американських високопосадовців у нього міністр назвав "абсурдним".

Крім того, глава китайського МЗС вкорте підтвердив позицію офіційного Пекіна щодо ймовірності застосування сили для взяття під контроль Тайваню.

"Ми продовжимо працювати з найбільшою щирістю і будемо докладати усіх зусиль для мирного возз'єднання. Тим часом, ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів", - сказав він.

Висловився Цінь і щодо війни Росії проти України. Він дистанціювався від ситуації, заявивши, що Китай не надавав зброю жодній зі сторін і, відповідно, не є стороною кризи.

"Між війною і миром ми обрали мир; між санкціями і діалогом ми обрали діалог; між роздмухуванням полум'я і зниженням температури ми обрали останнє", - заявив дипломат.

Нагадаємо, у лютому почала з'являтися інформація, нібито Китай збирається надавати військову допомогу Росії у війні проти України. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США стурбовані отриманою ними інформацією про те, що Китай розглядає можливість поставок зброї Росії.

Про ймовірні поставки писало і німецьке видання Der Spiegel. За інформацією ЗМІ, Росія веде переговори з китайською компанією Xian Bingo Intelligent Aviation Technology про купівлю 100 безпілотників.

На тлі таких повідомлень Сполучені Штати попередили Китай, що без вагань вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності підприємства, які допомагають Росії у війні проти України.