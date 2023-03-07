В Китае приравняли возможные поставки оружия России с поддержкой США Тайваня

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган сравнил любую возможную военную поддержку России Пекином с передачей Соединенными Штатами вооружений для Тайваня.

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Об этом пишет CNN.

"Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжает продавать оружие Тайваню?", - спросил глава китайского МИД во время пресс-конференции.

Цинь заявил, что вопрос Тайваня является "делом китайского народа", поэтому вмешательство американских чиновников в него министр назвал "абсурдным".

Кроме того, глава китайского МИДа подтвердил позицию официального Пекина относительно вероятности применения силы для взятия под контроль Тайваня.

"Мы продолжим работать с величайшей искренностью и приложим все усилия для достижения мирного воссоединения. Между тем, мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", - сказал он.

Высказался Цинь и по поводу войны России против Украины. Он дистанцировался от ситуации, заявив, что Китай не предоставлял оружие ни одной из сторон и, соответственно, не является стороной кризиса.

"Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее ", - заявил дипломат.

Напомним, в феврале начала появляться информация, будто Китай собирается оказывать военную помощь России в войне против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США обеспокоены полученной ими информацией о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России.

О вероятных поставках писало и немецкое издание Der Spiegel. По информации СМИ, Россия ведет переговоры с китайской компанией Xian Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке 100 беспилотников.

На фоне таких сообщений Соединенные Штаты предупредили Китай, что без колебаний будут принимать меры по привлечению к ответственности предприятий, которые помогают России в войне против Украины.