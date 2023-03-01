В Германии предостерегли Китай от поставок беспилотников России

Экспорт китайских беспилотников в Россию будет нарушать международное право. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Bloomberg.

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Она подчеркнула, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай несет особую ответственность.

"Это означает, что Китай не может отправлять дроны агрессору, государству, президенту, который ведет агрессивную войну, нарушающую международное право. Мы следим за этим и ежедневно даем понять, что такая поддержка не соответствует нормам международного права", - отметила она.

Напомним, что Министерство иностранных дел Великобритании в декабре заявляло, что подтверждает неофициальные данные США о том, что КНДР завершила поставки с нарушением резолюций Совбеза ООН оружия в Россию для ее использования частной военной компанией "Вагнер" во время войны против Украины.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что не видит признаков того, что Китай может поставлять оружие России для ведения войны против Украины.

В США заявили, что предупредили Китай, что без колебаний будут принимать меры для привлечения к ответственности предприятия, помогающие России в войне против Украины.