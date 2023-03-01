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У Німеччині застерегли Китай від постачання безпілотників Росії
Експорт китайських безпілотників до Росії порушуватиме міжнародне право. Про це заявила, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Bloomberg.
Вона наголосила, що як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність.
"Це означає, що Китай не може відправляти дрони державі-агресору, президенту, який веде агресивну війну, що порушує міжнародне право. Ми слідкуємо за цим і щодня даємо зрозуміти, що така підтримка не відповідає нормам міжнародного права", - зазначила вона.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Великої Британії в грудні заявляло, що підтверджує неофіційні дані США про те, що КНДР завершила постачання з порушенням резолюцій Ради безпеки ООН зброї до Росії для її використання приватною військовою компанією "Вагнер" під час війни проти України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що не бачить ознак того, що Китай може поставляти зброю Росії для ведення війни проти України.
У США заявили, що попередили Китай, що без вагань вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності підприємства, які допомагають Росії у війні проти України.