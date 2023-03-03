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США добавили 37 китайских и российских компаний в черный список торговли: в чем причины
США добавили в черный список торговых операций 37 компаний из-за, в частности, помощи российской армии, поддержки вооруженных сил Китая и содействия или участия в нарушениях прав человека в Мьянме и КНР. Об этом сообщает Reuters.
"Когда мы обнаруживаем организации, представляющие угрозу национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов, мы добавляем их в список организаций, чтобы гарантировать, что мы можем тщательно проверить их транзакции", – заявила помощница госсекретаря США Теа Кендлер.
Внесение в список означает, что компаниям запрещено покупать американские технологии и другие товары.
Как пишет Financial Times, в черный список попали 28 китайских фирм. Они нарушили американские санкции в отношении отправки технологий для ядерных и ракетных программ в третьи страны или закупки запрещенной продукции для вооруженных сил Китая.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Среди фирм, попавших в черный список, – BGI Research и BGI Tech Solutions, входящие крупнейшей в Китае компании в области исследования генов. Также в список вошел производитель микросхем Loongson Technology, который считается китайским ответом Intel и Arm на разработку чипов.
Кроме того, под ограничения попали производитель чипов Suzhou Centec Communications и компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте: 4Paradigm Technology и Inspur Group.
Напомним, что США уже не в первый раз вводят ограничения против компаний из Китая и РФ. В частности, в конце января Reuters сообщило, что США прекращают выдавать американским компаниям лицензии на экспорт товаров китайской Huawei. Фирма из КНР сталкивалась с американскими ограничениями несколько лет, но некоторые американские компании имели лицензии на продажу Huawei определенных товаров.