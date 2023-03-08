Вивчають війну в Україні: у Китаї шукають способи збивати Starlink та Javelin

Зважаючи на досвід Росії у війні проти України, в Китаї вивчають вплив американської зброї та технологій, які можуть бути застосовані проти китайських військ у потенційній війні за Тайвань.

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Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що в плануванні можливого конфлікту з очолюваними США силами в Азії, Китай намагатиметься уникнути помилок РФ.

Тому Китай вивчає, як збивати низькоорбітальні супутники Starlink і захищати танки та вертольоти від ракет Javelin.

Наразі військово-промисловий комплекс Китаю ретельно прораховує вплив американської зброї та технологій, які можуть бути використані проти китайських військ у війні за Тайвань .

У той час як китайські офіційні особи уникали будь-яких відкрито критичних коментарів щодо дій Москви або бойових дій, закликаючи до миру та діалогу, загальнодоступні статті у китайських ЗМІ більш відверті у своїх оцінках російських недоліків.

Два військових аташе та ще один дипломат, обізнані з оборонними дослідженнями Китаю, сказали, що Центральна військова комісія Комуністичної партії на чолі з президентом Сі Цзіньпіном встановлює та спрямовує дослідницькі потреби, і що з обсягу матеріалів стало зрозуміло, що Україна є можливістю для військового керівництва проаналізувати причини поразок РФ у війні.

Так, занепокоєність Китаю викликає роль Starlink, супутникової мережі, розробленої американською компанією SpaceX Ілона Маска з дослідження космосу, у забезпеченні безпеки зв’язку українських військових на тлі російських ракетних атак на енергосистему країни.

"Чудова ефективність супутників Starlink у цьому російсько-українському конфлікті, безсумнівно, спонукає США та західні країни до широкого використання "Starlink" у можливих військових діях в Азії", - йдеться у статті китайських ЗМІ

Автори визнали "терміновим" для Китаю, який прагне розробити власну подібну супутникову мережу, знайти способи збити або відключити Starlink.

Конфлікт також сформував очевидний консенсус серед китайських дослідників щодо того, що війна безпілотників заслуговує більших інвестицій. Тому Китай випробовує дрони в небі навколо Тайваню.

Також зазначається, що Китай повинен покращити свою здатність захищати військову техніку з огляду на "серйозні пошкодження російських танків, бронетехніки та військових кораблів", завдані ракетами Stinger і Javelin.

Коллін Кох, науковий співробітник із питань безпеки сінгапурської Школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама, сказав, що український конфлікт дав поштовх тривалим зусиллям китайських військових вчених щодо розробки моделей кібервійни та пошуку способів кращого захисту броні від сучасної західної зброї.

"Starlink — це дійсно щось нове, про що їм варто хвилюватися; військове застосування передових цивільних технологій, які вони не можуть легко відтворити", — сказав Ко.

Окрім технологій, Кох сказав, що його не здивувало те, що операції українського спецназу в Росії вивчаються Китаєм, який, як і Росія, переміщує війська та зброю залізницею, що робить їх вразливими для диверсій.

У ще одній осінній статті від Університету національної оборони НВАК проаналізовано вплив американських постачань ракетних систем HIMARS ЗСУ і те, чи слід непокоїтися китайським військовим. Автори зазначають, що успіх України з HIMARS залежав від обміну США інформацією про цілі та розвіддані через Starlink.

У кількох матеріалах аналізуються сильні сторони українського опору, зокрема диверсійні операції спецпризначенців на території РФ, використання Telegram для цивільної розвідки та оборона "Азовсталі".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган порівняв будь-яку можливу військову підтримку Росії Пекіном з постачанням Сполученими Штатами озброєнь для Тайваню.

Раніше високопоставлений генерал США Майкл Мініхен закликав американські війська готуватися до того, що Китай може розпочати війну зі США у 2025 році. Щоправда, його прогнози ґрунтуються на інтуїції.