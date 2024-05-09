"Дружня банка": monobank запускає нову функцію для колективних зборів коштів

Monobank впроваджує інноваційну функцію "Дружні збори", яка спрощує процес організації колективних зборів коштів. Тепер будь-хто може створити власну "Дружню банку" з індивідуальним прогресом збору і приєднатися до загальної мети.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Останнім часом у соцмережах ви могли бачити дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою Банку, щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню Банку з власним прогресом", - написав він.

Як працюють "Дружні банки"

Власну "Дружню банку" може створити кожен. Він буде бачити прогрес досягнення цілі.

Ось як це працює:

Організатор збору створює банку, як зазвичай.

Учаснику потрібно перейти за посиланням з ініціативою і вибирати опцію "Доєднатись до збору".

Учасник встановлює свою ціль і ділиться власним посиланням на збір із друзями.

Гроші надходять прямо на рахунок організатора, але учасники відстежують власний прогрес.

Ця функція полегшує організацію дружніх зборів, оскільки організаторам більше не потрібно стежити за тим, чи всі друзі перерахували свою частку. Більше того, будь-хто може приєднатися до збору, навіть без запрошення організатора.

"Ми не перестаємо надихатися тим, як люди перевинаходять банку. Тому нам дуже цікаво подивитися, як ви будете використовувати її нові можливості. Зараз треба, щоб і волонтери, і донатери оновили застосунок, аби функція набрала обертів", - додав він.

Додамо, 22 лютого фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank запустили збір 297,5 мільйона гривень для СБУ на 35 легендарних морських дронів Sea Baby, щоб продовжити очищення Чорного моря від росіян. Про збір було оголошено о 10.00. Станом на 10.17. українці вже зібрали більше 6 млн грн. 8 березня Гороховський повідомив, що на рахунку вже було 342 мільйони.

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