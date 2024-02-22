Знищити кораблі та Кримський міст. UNITED 24 та monobank оголосили збір на дрони Sea Baby

Фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank збирають 297,5 мільйона гривень для СБУ на 35 легендарних морських дронів Sea Baby, щоб продовжити очищення Чорного моря від росіян.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що морські безпілотники вже змінили ситуацію в Чорному морі й знищують російські кораблі. Кожна технологія може зробити прорив, який визначає хід війни.

Про Sea Baby

Саме надводними дронами Sea Baby Служба безпеки уразила "найзахищеніший" Кримський міст та 9 суден РФ. Серед них: фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", патрульний корабель "Ладний", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павєл Дєржавін" та інші.

Цей збір відкрито саме на Sea Baby — унікальну власну розробку СБУ. Дрон несе 850 кг вибухівки, розганяється до 90 км/год та долає відстань у 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не бачать радари.

Як казав голова СБУ Василь Малюк, "смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам".

Тож, більше донатів — більше палаючих мостів та російських кораблів.

За донат у 8,5 млн грн можна дати човну ім'я

"Щоб вам було приємніше донатити, до проєкту долучився постійний партнер UNITED24 — "Аврора". Тож серед усіх учасників збору ми розіграємо 36 карток mono+aurora. На 35 картках лежить по 100 000 грн — виграти таку можна за внесок від 100 грн. Ще на одній лежить мільйон гривень — виграти його можна за пожертву від 1000 грн", - зауважив Олег Гороховський.

Він додав, що за внесок 8,5 млн грн можна дати човну ім'я.

Зауважимо, про збір було оголошено о 10.00. Станом на 10.17. українці вже зібрали більше 6 млн грн.

Керченський міст - головна мішень

Керченський міст залишається головною ціллю для ударів ЗСУ. Для його захисту країні-агресору РФ знадобиться дуже багато сил та коштів.

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли. Російська влада заявила про атаку двома аквадронами. Українські спецслужби передали американському телеканалу CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст.

Удари ЗСУ по кораблям РФ

14 лютого у Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний корабель "Івановєц" чорноморського флоту РФ .

У ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".