У Чорному морі підбили російський корабель "Цезар Куніков", він затонув (ВІДЕО)

Уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

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Про це пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що дрони Головного управління розвідки підбили російський десантний великий корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі вранці 14 лютого.

Джерела УП повідомили, що Куніков" затонув.

За іронією долі сам радянський офіцер Куніков загинув 14 лютого 1943 року. Тепер до нього відправився і корабель агресора, названий в його честь.

Своєю чергою "Кримський вітер" повідомляє про вибух у морі та гвинтокрили над акваторією.

Пізніше в Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили знищення ворожого корабля.

У ГУР МО повідомили, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

ДОВІДКА:

«Цезар Куніков» — російський десантний корабель проєкту 775. Базується у Севастополі. Брав участь в операції KFOR в Косово, російсько-грузинській війні, здійснював забезпечення сирійської армії.

Технічні характеристики:

Довжина ВДК - 112,5 м

Ширина - 15 м

Дальність плавання - 6000 морських миль

Екіпаж - 87 осіб.

Місткість: до 500 тонн техніки та вантажів, 225 десантників.

Удари ЗСУ по кораблям РФ

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний корабель "Івановєц" чорноморського флоту РФ .

У ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".

Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.