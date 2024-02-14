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У Чорному морі підбили російський корабель "Цезар Куніков", він затонув (ВІДЕО)
Уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
Про це пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що дрони Головного управління розвідки підбили російський десантний великий корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі вранці 14 лютого.
Джерела УП повідомили, що Куніков" затонув.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За іронією долі сам радянський офіцер Куніков загинув 14 лютого 1943 року. Тепер до нього відправився і корабель агресора, названий в його честь.
Своєю чергою "Кримський вітер" повідомляє про вибух у морі та гвинтокрили над акваторією.
Пізніше в Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили знищення ворожого корабля.
У ГУР МО повідомили, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.
ДОВІДКА:
«Цезар Куніков» — російський десантний корабель проєкту 775. Базується у Севастополі. Брав участь в операції KFOR в Косово, російсько-грузинській війні, здійснював забезпечення сирійської армії.
Технічні характеристики:
- Довжина ВДК - 112,5 м
- Ширина - 15 м
- Дальність плавання - 6000 морських миль
- Екіпаж - 87 осіб.
- Місткість: до 500 тонн техніки та вантажів, 225 десантників.
Удари ЗСУ по кораблям РФ
У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний корабель "Івановєц" чорноморського флоту РФ .
У ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.
У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.
4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".
Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.