В Черном море подбили российский корабль "Цезарь Куников", он затонул (ВИДЕО)

Утром среды, 14 февраля, в Черном море был подбит российский десантный большой корабль "Цезарь Куников".

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Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что дроны Главного управления разведки ударили российский десантный большой корабль "Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.

Источники УП сообщили, что "Куников" затонул.

По иронии судьбы сам советский офицер Куников погиб 14 февраля 1943 года. Теперь к нему отправился и корабль агрессора, названный в его честь.

В свою очередь "Крымский ветер" сообщает о взрыве в море и вертолете над акваторией.

Позже в Генштабе ВСУ официально подтвердили уничтожение вражеского корабля.

В ГУР МО сообщили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

СПРАВКА:

«Цезарь Куников» – российский десантный корабль проекта 775. Базируется в Севастополе. Участвовал в операции KFOR в Косово, русско-грузинской войне, осуществлял обеспечение сирийской армии.

Технические характеристики:

Длина ВДК – 112,5 м

Ширина – 15 м

Дальность плавания – 6000 морских миль

Экипаж – 87 человек.

Емкость: до 500 тонн техники и грузов, 225 десантников.

Удары ВСУ по кораблям РФ

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" черноморского флота РФ.

В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".

Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.