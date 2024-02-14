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В Черном море подбили российский корабль "Цезарь Куников", он затонул (ВИДЕО)
Утром среды, 14 февраля, в Черном море был подбит российский десантный большой корабль "Цезарь Куников".
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что дроны Главного управления разведки ударили российский десантный большой корабль "Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.
Источники УП сообщили, что "Куников" затонул.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По иронии судьбы сам советский офицер Куников погиб 14 февраля 1943 года. Теперь к нему отправился и корабль агрессора, названный в его честь.
В свою очередь "Крымский ветер" сообщает о взрыве в море и вертолете над акваторией.
Позже в Генштабе ВСУ официально подтвердили уничтожение вражеского корабля.
В ГУР МО сообщили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.
СПРАВКА:
«Цезарь Куников» – российский десантный корабль проекта 775. Базируется в Севастополе. Участвовал в операции KFOR в Косово, русско-грузинской войне, осуществлял обеспечение сирийской армии.
Технические характеристики:
- Длина ВДК – 112,5 м
- Ширина – 15 м
- Дальность плавания – 6000 морских миль
- Экипаж – 87 человек.
- Емкость: до 500 тонн техники и грузов, 225 десантников.
Удары ВСУ по кораблям РФ
В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" черноморского флота РФ.
В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.
В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.
4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".
Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.