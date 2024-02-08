У оккупантов произошел масштабный сбой программы управления дронами: ГУР работает

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную операцию против российских оккупантов, результатом которой стало то, что враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Отмечается, что программу управления дронами россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников DJI под нужды ведения боевых действий.

Как сообщают в военной разведке, программное обеспечение среди прочего позволяет вражеским операторам дронов:

настраивать пульты управления и создавать новые;

захватывать видео и передавать картинку в командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

"Через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой"", - отмечают в ГУР МО.

По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе.

"Без доступа к серверам, а значит - к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно", - сообщают в ГУР МО.

Там добавляют, что сейчас противник пытается всячески решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления.

Напомним, ранее эксперты Главного управления разведки Украины осуществили успешную кибератаку, приведшую к отключению сервера специальной связи Министерства обороны России.