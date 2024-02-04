В ГУР раскрыли детали того, как утопили российский корабль "Ивановец"

Российский ракетный катер "Ивановец", стоимость которого составила около 60-70 миллионов долларов, был уничтожен шестью морскими дронами "Magura V5" украинского производства.

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Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии TheWarZone.

По его словам, миссию спланировали и реализовали операторы спецподразделения. беспилотников военной разведки Украины "Группа 13" Шесть дронов попали в корпус ракетоносителя. В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул.

"В ходе специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля ведомство спланировало и осуществило уничтожение "Ивановца" на рейде озера Донузлав. В результате повреждения корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не увенчалась успехом", - рассказал Буданов.

Ship wreck of the day!



Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.



As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0 — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024

Он отказался назвать место, с которого запускались беспилотники, но известно, что данная атака произошла в 130 милях (209 км) от ближайшего украинского порта.

Добавим, что морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – MAGURA) – это современная многоцелевая система, позволяющая вести наблюдение, разведку, противоминную борьбу, осуществлять поисково-спасательные и боевые миссии.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" черноморского флота РФ.

Еще летом президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если московские войска будут продолжать атаковать украинские порты.