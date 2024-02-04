У ГУР розкрили деталі того, як потопили російський корабель "Івановєц"

Російський ракетний катер "Івановєц", вартість якого становила приблизно 60–70 мільйонів доларів, був знищений шістьма морськими дронами "Magura V5" українського виробництва.

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Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі виданню TheWarZone.

За його словами, місію спланували та реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників воєнної розвідки України "Група 13". Шість дронів влучили в корпус ракетоносія. Внаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув.

"У ході спеціальних заходів у період з 31 січня по 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення "Івановця" на рейді озера Донузлав. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом", - розповів Буданов.

Ship wreck of the day!



Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.



As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0 — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024

Він відмовився назвати місце, з якого запускалися безпілотники, але відомо, що дана атака сталася за 130 миль (209 км) від найближчого українського порту.

Додамо, що морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus ― MAGURA) ― це сучасна багатоцільова система, яка дозволяє вести спостереження, розвідку, протимінну боротьбу, здійснювати пошуково-рятувальні та бойові місії.

Нагадаємо, у ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний корабель "Івановєц" чорноморського флоту РФ .

Додамо, ще влітку президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо московські війська продовжуватимуть атакувати українські порти.