ГУР "положило" сервер спецсвязи Минобороны России

30 января эксперты Главного управления разведки Украины осуществили успешную кибератаку, приведшую к отключению сервера специальной связи Министерства обороны России.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Операцию в киберпространстве противника провели специалисты ГУР МО Украины", - рассказали в разведке.

Отмечается, что в результате кибератаки прекращен обмен информацией между разными подразделениями Министерства обороны РФ, которые использовали указанный сервер в Москве.

В разведке отметили, что установленное на атакованном сервере программное обеспечение используется и на различных стратегических объектах государственного сектора России, в том числе военных.

Оно получило утверждение ФСБ РФ как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

Напомним, в конце прошлого года киберспециалисты ГУР взломали ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, специализировавшуюся на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Атаки украинских хакеров на российскую инфраструктуру

Украинские хакеры продолжают наносить ущерб инфраструктуре страны-агрессора. В конце ноября 2023 года группа хакеров под названием Blackjack, возможно, связанная со Службой безопасности Украины, успешно сломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ.

В декабре 2023 года стало известно, что Blackjack провели успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года хакеры сломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. А через несколько дней под кибератаку попало российское госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.

Кроме того, 23 января 2024 года стало известно об атаке на московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры.