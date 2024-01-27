Киберспециалисты ГУР уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании, работающей на оборонную промышленность РФ

Хакеры взломали ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, специализировавшуюся на внедрении информационных систем в российской промышленности.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует об очередной успешной кибератаке в России ― уничтожена вся ИТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вышеупомянутая компания презентовала себя как одно из наиболее современных российских предприятий, оказывавшее помощь во внедрении информационных систем в учреждения, занимающиеся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в частности в интересах российского оборонно-промышленного. комплекса.

В ГУР сообщили, что атаку против IPL Consulting совершили специалисты ГУР. Они проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных.

В настоящее время стоимость утраченного Россией цифрового массива данных еще подсчитывается.

В условиях давления санкций против России, нанесенный ущерб для врага — крайне болезненный. Кроме того, как отметили в ГУР, пострадают десятки компаний РФ, работающих на "оборонку" государства-агрессора.

Атаки украинских хакеров на российскую инфраструктуру

Украинские хакеры продолжают наносить ущерб инфраструктуре страны-агрессора. В конце ноября 2023 года группа хакеров под названием Blackjack, возможно, связанная со Службой безопасности Украины, успешно взломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ.

В декабре 2023 года стало известно, что Blackjack провели успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года хакеры взломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. А через несколько дней под кибератаку попало российское госпредприятие, выполняющее все подряды для министерства войны государства-агрессора.

Кроме того, 23 января 2024 года стало известно об атаке на московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры.

24 января сообщалось, что украинские хакеры уничтожили базу данных российского центра космической гидрометеорологии.

Фото: ua.depositphotos.com