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США и Великобритания ввели санкции против российской киберпреступной группы
Сегодня Соединенные Штаты в координации с Великобританией наложили санкции на одиннадцать человек, являющихся частью российской киберпреступной группы Trickbot. Одновременно с этим, Министерство юстиции США (DOJ) выдвинуло обвинения против девяти человек в связи со вредоносным программным обеспечением Trickbot.
Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов США.
Согласно сообщению, Trickbot имеет связи с русскими спецслужбами и совершала атаки на американские компании, включая больницы. Во время пандемии COVID-19 группа Trickbot нацелилась на многих поставщиков критической инфраструктуры и медицинских услуг в Соединенных Штатах.
"Соединенные Штаты решительны в своих усилиях в борьбе с программами-требователями и в реагировании на сбои в нашей критически важной инфраструктуре. В тесной координации с нашими британскими партнерами, Соединенные Штаты будут продолжать использовать наши коллективные инструменты и органы власти для борьбы с этой злонамеренной киберактивностью", - заявил заместитель министра финансов Брайан Нельсон.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что правительство Великобритании также ввело санкции против тех же 11 человек, которые являются членами российской киберпреступной группы.
"Эти киберпреступники стремятся оставаться анонимными, передвигаясь в тени Интернета, чтобы нанести максимальный ущерб и требовать деньги у своих жертв. Раскрывая их личности, мы подрываем их бизнес-модели и усложняем для них нападение на наших людей, наш бизнес и наши учреждения", — сказал в заявлении министр иностранных дел Джеймс Клэверли.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), проведшее сложное расследование в отношении этих лиц, считает, что группа ответственна за вымогательство не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании.
Целями злоумышленников были британские больницы, школы, местные власти и предприятия.
Зимой в отчете Microsoft говорилось, что российские хакеры готовят новую волну кибератак против Украины. Государственная служба специальной связи и защиты информации постоянно фиксирует дальнейший рост киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.
Известно, что РФ каждый день осуществляет более 10-ти кибератак на стратегические объекты Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com