США и Великобритания ввели санкции против российской киберпреступной группы

Сегодня Соединенные Штаты в координации с Великобританией наложили санкции на одиннадцать человек, являющихся частью российской киберпреступной группы Trickbot. Одновременно с этим, Министерство юстиции США (DOJ) выдвинуло обвинения против девяти человек в связи со вредоносным программным обеспечением Trickbot.

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Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов США.

Согласно сообщению, Trickbot имеет связи с русскими спецслужбами и совершала атаки на американские компании, включая больницы. Во время пандемии COVID-19 группа Trickbot нацелилась на многих поставщиков критической инфраструктуры и медицинских услуг в Соединенных Штатах.

"Соединенные Штаты решительны в своих усилиях в борьбе с программами-требователями и в реагировании на сбои в нашей критически важной инфраструктуре. В тесной координации с нашими британскими партнерами, Соединенные Штаты будут продолжать использовать наши коллективные инструменты и органы власти для борьбы с этой злонамеренной киберактивностью", - заявил заместитель министра финансов Брайан Нельсон.

Отмечается, что правительство Великобритании также ввело санкции против тех же 11 человек, которые являются членами российской киберпреступной группы.

"Эти киберпреступники стремятся оставаться анонимными, передвигаясь в тени Интернета, чтобы нанести максимальный ущерб и требовать деньги у своих жертв. Раскрывая их личности, мы подрываем их бизнес-модели и усложняем для них нападение на наших людей, наш бизнес и наши учреждения", — сказал в заявлении министр иностранных дел Джеймс Клэверли.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), проведшее сложное расследование в отношении этих лиц, считает, что группа ответственна за вымогательство не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании.

Целями злоумышленников были британские больницы, школы, местные власти и предприятия.

Зимой в отчете Microsoft говорилось, что российские хакеры готовят новую волну кибератак против Украины. Государственная служба специальной связи и защиты информации постоянно фиксирует дальнейший рост киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.

Известно, что РФ каждый день осуществляет более 10-ти кибератак на стратегические объекты Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com