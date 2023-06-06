Во время полномасштабной войны российские хакеры стали чаще атаковать локальных провайдеров – эксперт

Кибервраг охотится не только на системный украинский бизнес, но и на компании регионального или даже городского уровня. Так, в середине мая российские хакеры атаковали нескольких локальных провайдеров – Citylan, Fibernet, Gigabit plus и другие. А в конце января произошла мощная хакерская атака на других провайдеров – Империал, Копейка, Ком и ТЕХ, Sky line, G-net. Об этом издание Delo.ua рассказывает в статье "Цифровые войны. Как Украина защищает свои секреты от киберврога".

Как объясняет ИТ директор АО "Укртелеком" Кирилл Гончарук, враг атакует локальных провайдеров целенаправленно, поскольку ищет слабые места в системах защиты этих поставщиков услуг. К сожалению, у местных компаний есть проблемы с защитой данных, ведь вопрос кибербезопасности не является главным приоритетом маленьких провайдеров.

"У таких компаний нет достаточно ресурсов для решения таких задач – как человеческих, так и материальных. То есть речь идет о программном обеспечении от мировых брендов, которое может гарантировать высокий уровень защищенности системы", - говорит Гончарук.

По его словам, зачастую маржинальность бизнеса локальных провайдеров невысока из-за низких цен на услуги. Это позволяет держать в штате только одного IT-специалиста, который должен быть экспертом по всем вопросам. Логично, что в таких условиях обеспечить надежную защиту от хакерских атак очень сложно.

"Одним из слабых мест любой современной системы защиты является использование open source software - программного обеспечения с открытым исходным кодом. Довольно часто это самое open source billing. Такое ПО было распространено перед масштабным вторжением России. Часто оно использовалось как недорогая и даже бесплатная альтернатива программным продуктам известных брендов", – говорит Гончарук.

Почему такое ПО опасно для бизнеса? Дело в том, что открытый код создается в соавторстве многими специалистами. Следовательно, его слабые места известны тоже многим. Поэтому если локальный провайдер использует такие программы, его киберзащита становится очень уязвимой для хакерских атак.

"Предотвратить опасность можно, благодаря разработанным и внедренным правилам и политикам кибербезопасности компании. Также нужно создать общий защищенный периметр сети. Но такие действия требуют постоянного фокуса и материального и профессионального ресурса", - говорит Кирилл Гончарук .

Ранее сообщалось, что США отправили в Украину специалистов , помогающих бороться с российскими кибератаками.

Больше о том, как изменились тренды кибервойны после начала полномасштабного вторжения , читайте в статье Delo.ua "Цифровые войны. Как Украина защищает свои секреты от киберврога".