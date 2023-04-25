В Украине с кибератаками помогают бороться американские хакеры

США отправили в Украину специалистов, которые помогают бороться с российскими кибератаками. Об этом заявил генерал-майора армии США Уильям Хартман - сообщает Reuters.

Генерал-майор армии США Уильям Хартман проинформировал, что за последние три года Национальное управление кибербезопасности США (CNMF) провело 47 таких оборонных операций в 20 странах.

CNMF направило 43 специалиста в Украину, которая борется с российскими кибернападениями во время войны, которую Россия называет "специальной операцией".

"Это группы защиты, которые мы присылаем, и они охотятся за общими противниками, находят инструменты и возможности", - добавил американский генерал.

В частности, специалисты CNMF раскрыли иранскую хакерскую группу, которая сломала систему голосования в одном из американских городов, использовавшихся для отчета о результатах выборов 2020 года.

Напомним, сотрудникам ФСБ РФ, совершавшим хакерские атаки на государственные органы Украины, грозит до 15 лет лишения свободы. Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора собрали доказательную базу еще двух военных-предателей, которые помогали РФ в войне против Украины.

Установлено, что с 1 января 2020 года до 10 марта 2021 года злоумышленники осуществили серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины. Во время одного из киберинцидентов ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным высших органов власти нашего государства.

Отметим. в феврале агентство США по международному развитию (USAID) заявило о том. что выделит 60 млн. долларов на усиление кибербезопасности Украины. Также поддержка поможет усилить защиту объектов критической инфраструктуры от кибератак.

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