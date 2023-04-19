Сотрудникам ФСБ РФ, совершавшим хакерские атаки на государственные органы Украины, грозит до 15 лет лишения свободы

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора собрали доказательную базу на еще двух военных-предателей, которые помогали РФ в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленниками являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ.

Там они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки "Armageddon".

"Установлено, что с 1 января 2020 по 10 марта 2021 года злоумышленники осуществили серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины. Во время одного из киберинцидентов ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным высших органов власти нашего государства", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что благодаря оперативному реагированию удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для проникновения российской спецслужбы в правительственные информационные ресурсы Украины.

По результатам комплексных мероприятий правоохранители установили причастность обоих предателей к подрывной деятельности агрессора.

"В частности, в 2021 году киберспециалисты СБУ совершили беспрецедентную операцию и поименно установили злоумышленников, перехватили их разговоры, а также получили неопровержимые доказательства причастности к кибератакам на Украину. И это при том, что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства "прикрытие" в сети "Интернет"", – сообщили в СБУ.

Правоохранители тогда установили сразу 8 вражеских хакеров, 5 из которых сразу получили подозрение. Сейчас уже закончили расследование по двум из них.

Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем).

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

"По другим фигурантам производства продолжается расследование. Принимаются комплексные меры для привлечения их к ответственности", - отметили в СБУ.

Отметим, что Служба безопасности Украины с 24 февраля перешла в контрнаступление на киберфронте, усилив при этом защиту.