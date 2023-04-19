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Преступность
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Сотрудникам ФСБ РФ, совершавшим хакерские атаки на государственные органы Украины, грозит до 15 лет лишения свободы

Сотрудникам ФСБ РФ, совершавшим хакерские атаки на государственные органы Украины, грозит до 15 лет лишения свободы
Злоумышленниками являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора собрали доказательную базу на еще двух военных-предателей, которые помогали РФ в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленниками являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ.

Там они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки "Armageddon".

"Установлено, что с 1 января 2020 по 10 марта 2021 года злоумышленники осуществили серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины. Во время одного из киберинцидентов ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным высших органов власти нашего государства", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что благодаря оперативному реагированию удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для проникновения российской спецслужбы в правительственные информационные ресурсы Украины.

По результатам комплексных мероприятий правоохранители установили причастность обоих предателей к подрывной деятельности агрессора.

"В частности, в 2021 году киберспециалисты СБУ совершили беспрецедентную операцию и поименно установили злоумышленников, перехватили их разговоры, а также получили неопровержимые доказательства причастности к кибератакам на Украину. И это при том, что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства "прикрытие" в сети "Интернет"", – сообщили в СБУ.

Правоохранители тогда установили сразу 8 вражеских хакеров, 5 из которых сразу получили подозрение. Сейчас уже закончили расследование по двум из них.

Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем).

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

"По другим фигурантам производства продолжается расследование. Принимаются комплексные меры для привлечения их к ответственности", - отметили в СБУ.

Отметим, что Служба безопасности Украины с 24 февраля перешла в контрнаступление на киберфронте, усилив при этом защиту.

Автор:
Светлана Манько