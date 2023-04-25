В Україні американські хакери допомагають боротися з кібератаками

США відправили до України спеціалістів, які допомагають боротися з російськими кібератаками. Про це заявив генерал-майора армії США Вільям Хартман - повідомляє Reuters.

Генерал-майор армії США Вільям Хартман проінформував, що впродовж останніх трьох років Національне управління кібербезпеки США (CNMF) провело 47 таких оборонних операцій у 20 країнах.

CNMF направило 43 фахівців в Україну, яка бореться з російськими кібернападами під час війни, яку Росія називає “спеціальною операцією”.

“Це групи захисту, які ми надсилаємо, і вони полюють на спільних супротивників, знаходять інструменти та можливості”, - додав американський генерал.

Зокрема, фахівці CNMF розкрили іранську хакерську групу, яка зламала систему голосування в одному з американських міст, які використовувалися для звітування про результати виборів 2020 року.

Нагадаємо, співробітникам ФСБ РФ, які здійснювали хакерські атаки на державні органи України, загрожує до 15 років позбавлення волі. Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрали доказову базу на ще двох військових-зрадників, які допомагали РФ у війні проти України.

Встановлено, що з 1 січня 2020 до 10 березня 2021 років зловмисники здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України. Під час одного з кіберінцидентів ФСБ намагалась отримати доступ до секретних даних вищих органів влади нашої держави.

Зазначимо. в лютому агентство США з міжнародного розвитку (USAID) заявило про те. що виділить 60 млн доларів на посилення кібербезпеки України. Також підтримка допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак.

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