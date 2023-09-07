США та Велика Британія ввели санкції проти російської кіберзлочинної групи

Сьогодні Сполучені Штати в координації з Великою Британією наклали санкції на одинадцять осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot. Одночасно з цим, Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло обвинувачення проти дев’яти осіб у зв’язку зі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot.

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Про це повідомля пресслужба Міністерства фінансів США.

Згідно з повідомленням, Trickbot має зв’язки з російськими спецслужбами і здійснювала атаки на американські компанії, включаючи лікарні. Під час пандемії COVID-19 група Trickbot націлилася на багатьох постачальників критичної інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.

"Сполучені Штати рішучі в своїх зусиллях у боротьбі з програмами-вимагачами та в реагуванні на збої в нашій критично важливій інфраструктурі. У тісній координації з нашими британськими партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати наші колективні інструменти та органи влади для боротьби з цією зловмисною кіберактивністю", - заявив заступник міністра фінансів Браян Нельсон.

Зазначається, що уряд Великої Британії також запровадив санкції проти тих же 11 осіб, які є членами російської кіберзлочинної групи.

"Ці кіберзлочинці прагнуть залишатися анонімними, пересуваючись у тіні Інтернету, щоб завдати максимальної шкоди та вимагати гроші у своїх жертв. Розкриваючи їхні особистості, ми підриваємо їхні бізнес-моделі та ускладнюємо для них напад на наших людей, наш бізнес та наші установи", — сказав у заяві міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), яке провело складне розслідування щодо цих осіб, вважає, що група відповідальна за вимагання щонайменше 27 мільйонів фунтів стерлінгів у 149 жертв у Великобританії.

Цілями зловмисників були британські лікарні, школи, місцева влада та підприємства.

Взимку у звіті Microsoft йшлося про те, що російські хакери готують нову хвилю кібератак проти України. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації постійно фіксує подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури.

Відомо, що РФ щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com