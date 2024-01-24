Украинские хакеры уничтожили базу данных российского центра космической гидрометеорологии, - ГУР

Украинские киберволонтеры успешно атаковали дальневосточный научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета", уничтожив большой объем информации.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в ГУР, указанное российское государственное предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов: прежде всего министерство войны, Генеральный штаб и службы МЧС РФ.

"Атаку против дальневосточного (крупнейшего из трех) филиала НИЦ космической гидрометеорологии "Планета" осуществили киберволонтеры-патриоты из группы BO Team. Последствия ― разрушительные!" – сообщили в ГУР.

Фото: Официальный Telegram-канал ГУР МО Украины

Среди последствий хакерской атаки ведомство отметило:

Проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети.

Объем уничтоженной информации – около 2 петабайт (200 миллионов гигабайт) данных.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составить не менее $10 млн.

Среди уничтоженного - метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, "Роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессора, а также наработанные годами уникальные исследования.

Также отмечается, что работа суперкомпьютеров, которыми оборудован дальневосточный центр, парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме.

Иллюстрация: Официальный Telegram-канал ГУР МО Украины

"Один такой вычислительный гаджет вместе с программным обеспечением стоит $350 тыс. В условиях жестких санкций против России повторно получить такой софт фактически невозможно", - подчеркнули в Управлении разведки.

Кроме того, вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулировка экстренного электропитания здания центра.

Как отмечает Hromadske, информации о хакерской группировке BO Team в сети пока немного – это название встречается в новостях о вышеупомянутой атаке на "Планету". Вероятно, это украинская группа хакеров, в состав которой входят патриотические граждане Украины. Еще неизвестно, действует ли она при поддержке ГУР, но именно разведка сообщила об их кибератаке и ее последствиях.

Атаки украинских хакеров на российскую инфраструктуру

Украинские хакеры продолжают наносить ущерб инфраструктуре страны-агрессора. В частности, в конце ноября 2023 года группа хакеров под названием Blackjack, возможно, связанная со Службой безопасности Украины, успешно взломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ.

В декабре 2023 года стало известно, что Blackjack провели успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года хакеры взломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. А через несколько дней под кибератаку попало российское госпредприятие, выполняющее все подряды для министерства войны государства-агрессора.

Кроме того, 23 января 2024 года стало известно об атаке на московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры.