Українські хакери знищили базу даних російського центру космічної гідрометеорології, - ГУР

Українські кіберволонтери успішно атакували далекосхідний науково-дослідний центр космічної гідрометеорології "Планета", знищивши при цьому великий обсяг інформації.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили в ГУР, вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім ― міністерство війни, Генеральний штаб та служби МНС РФ.

"Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології "Планєта" здійснили кіберволонтери-патріоти з групи BO Team. Наслідки ― руйнівні!" – повідомили в ГУР.

Фото: Офіційний Telegram-канал ГУР МО України

Серед наслідків хакерської атаки відомство відзначило:

Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі.

Обсяг знищеної інформації ― близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше $10 млн.

Серед знищеного ― метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ, «Роскосмос» та низка інших відомств держави-агресора, а також ― напрацьовані роками унікальні дослідження.

Також зазначається, що робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, ― паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

Ілюстрація: Офіційний Telegram-канал ГУР МО України

"Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує $350 тис. В умовах жорстких санкцій проти Росії повторно отримати такий софт фактично неможливо", - підкреслили в Управлінні розвідки.

Крім того, разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

Як зазначає Hromadske, інформації про хакерське угруповання BO Team в мережі поки небагато – ця назва трапляється в новинах про вищезгадану атаку на "Планету". Ймовірно, що це українська група хакерів, до складу якої входять патріотичні громадяни України. Ще невідомо, чи діє вона за підтримки ГУР, але саме розвідка повідомила про їхню кібератаку та її наслідки.

Атаки українських хакерів на російську інфраструктуру

Українські хакери продовжують наносити шкоду інфраструктурі країни-агресора. Зокрема, у кінці листопада 2023 року група хакерів під назвою Blackjack, яка, можливо, пов'язана зі Службою безпеки України, успішно зламала сайт міністерства праці та соціального захисту РФ.

У грудні 2023 року стало відомо, що Blackjack здійснили успішну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У січні 2024 року хакери зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам. А через декілька днів під кібератаку потрапило російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Крім того, 23 січня 2024 року стало відомо про атаку на московського інтернет-провайдера, який обслуговує російські держструктури.