Українці отримують листи, у яких пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду

Служба безпеки України викрила російську інформаційно-психологічну операцію, за допомогою якої ворог намагається посіяти паніку серед українців. Її поширюють через email-розсилку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Відомство попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, у тому числі представників органів державної влади та приватних компаній.

"Вона здійснюється із великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Розсилка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції", - підкреслили в СБУ.

Як зауважують у відомстві, у листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду.

"Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни", - наголосили в СБУ.

Відомство вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликало українців не реагувати на повідомлення такого типу.

У СБУ нагадали, що за передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.

Нагадаємо, кіберзлочинці з РФ використовують ситуацію, яка виникла після хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар" для поширення шкідливого програмного забезпечення серед українців.

Російські хакери почали масово розсилати листи на тему "Заборгованість за договором Київстар", які містили вкладення у вигляді архіву "Заборгованість абонента.zip".Відкриття та запуск цих файлів призводять до інфікування системи програмою-шпигуном віддаленого доступу RemcosRAT.