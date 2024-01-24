Украинцы получают письма, в которых предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение

Служба безопасности Украины разоблачила российскую информационно-психологическую операцию, с помощью которой враг пытается посеять панику среди украинцев. Ее распространяют через email-рассылку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ведомство предупреждает о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев, в том числе представителей органов государственной власти и частных компаний.

"Она осуществляется из большого количества электронных ящиков, которые прежде были сломаны российскими хакерами. Рассылка имеет все признаки целенаправленной информационно-психологической операции", - подчеркнули в СБУ.

Как отмечают в ведомстве, в письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение.

"Таким образом враг еще раз пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны", - подчеркнули в СБУ.

Ведомство уже заблокировало часть адресов, по которым осуществляется указанная рассылка, и призвало украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

В СБУ напомнили, что за передачу информации об ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность. Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена.

Напомним, киберпреступники из РФ используют ситуацию, возникшую после хакерской атаки на мобильного оператора "Киевстар" для распространения вредоносного ПО среди украинцев.

Российские хакеры начали массово рассылать письма на тему "Задолженность по договору Киевстар", содержавшие вложения в виде архива "Задолженность абонента.zip". Открытие и запуск этих файлов приводят к инфицированию системы программой-шпионом удаленного доступа RemcosRAT.