Кіберфахівці ГУР знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії, яка працює на оборонну промисловість РФ

Хакери зламали ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на Росії ― знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що вищезгадана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

В ГУР повідомили, що атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР. Вони проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Наразі вартість втраченого Росією цифрового масиву даних ще підраховується.

В умовах тиску санкцій проти Росії, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, як зазначили в ГУР, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора.

Атаки українських хакерів на російську інфраструктуру

Українські хакери продовжують наносити шкоду інфраструктурі країни-агресора. У кінці листопада 2023 року група хакерів під назвою Blackjack, яка, можливо, пов'язана зі Службою безпеки України, успішно зламала сайт міністерства праці та соціального захисту РФ.

У грудні 2023 року стало відомо, що Blackjack здійснили успішну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У січні 2024 року хакери зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам. А через декілька днів під кібератаку потрапило російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Крім того, 23 січня 2024 року стало відомо про атаку на московського інтернет-провайдера, який обслуговує російські держструктури.

24 січня повідомлялося, що українські хакери знищили базу даних російського центру космічної гідрометеорології.

Фото: ua.depositphotos.com