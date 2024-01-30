ГУР "поклало" сервер спецзв’язку Міноборони Росії

30 січня експерти Головного управління розвідки України здійснили успішну кібератаку, яка призвела до відключення сервера спеціального зв’язку Міністерства оборони Росії.

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Про це повідомила пресслужба ГУР.

"30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер міністерства оборони держави-агресора Росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України", - розповіли у розвідці.

Зазначається, що внаслідок кібератаки припинено обмін інформацією між різними підрозділами Міністерства оборони РФ, які використовували вказаний сервер, що розташований у Москві.

У розвідці наголосили, що програмне забезпечення, яке було встановлено на атакованому сервері, використовується і на різних стратегічних об'єктах державного сектору Росії, зокрема військових.

Воно отримало затвердження ФСБ РФ як відповідне державним стандартам захисту інформації.

Нагадаємо, в кінці минулого року кіберфахівці ГУР зламали ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Атаки українських хакерів на російську інфраструктуру

Українські хакери продовжують наносити шкоду інфраструктурі країни-агресора. У кінці листопада 2023 року група хакерів під назвою Blackjack, яка, можливо, пов'язана зі Службою безпеки України, успішно зламала сайт міністерства праці та соціального захисту РФ.

У грудні 2023 року стало відомо, що Blackjack здійснили успішну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У січні 2024 року хакери зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам. А через декілька днів під кібератаку потрапило російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Крім того, 23 січня 2024 року стало відомо про атаку на московського інтернет-провайдера, який обслуговує російські держструктури.