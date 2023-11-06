ВСУ ударили по судоремонтному заводу РФ и повредили ракетоноситель, - ISW

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили военно-морское судно.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны России утверждало, что российские силы перехватили 13 из 15 украинских ракет, направленных на верфь, и признали, что две ракеты повредили судно. Украинские официальные лица заявили, что украинские крылатые ракеты повредили ракетоносец "Аскольд", корвет типа "Каракурт", который Черноморский флот России спустил на воду в 2021 году. Он может нести до 8 ракет "Калибр".

Судоремонтный завод "Залив" стал крупнейшим заводом в Восточной Европе и основным ремонтным объектом для ЧФ в Крыму после того, как ВСУ успешно нанесли удар по судоремонтному заводу "Севморзавод" в Севастополе 13 сентября 2023 года.

Аналитики отмечают, что степень повреждения ремонтных мощностей на судостроительном заводе "Залив" неизвестна, хотя имеющиеся спутниковые изображения свидетельствуют о том, что украинский удар, вероятно, не нанес ущерб, который нарушил бы его работу в средне- и долгосрочной перспективе, в отличие от предыдущего удара на объект "Севморзавод".

ISW оценивает, что с июня 2023 года украинские силы провели кампанию блокирования российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего активов ЧФ, чтобы снизить способность российских военных использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для российских операций на юге Украины.

Кроме этого, 5 ноября украинские войска усилили удары по тыловым районам России на юге Украины и оккупированном Крыму. Российские источники утверждают, что украинские войска нанесли удар по Скадовску, оккупированной Херсонской области, в ночь с 4 на 5 ноября.

ISW пишет, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Бердянску Запорожской области. В городе прогремели два взрыва, но Генштаб Украины пока информацию не подтвердил.

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Украины бригадный генерал Сергей Баранов в интервью Independent, опубликованном 4 ноября, заявил, что украинские войска намерены воспользоваться приобретенным опытом и провести масштабные удары беспилотников по российским целям при замедлении боя зимой, а также намерена развивать успехи с помощью недавних ударов беспилотников, направленных на критические российские военные объекты и военно-морские объекты.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если российские войска будут продолжать атаковать украинские порты. Уже 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезную пробоину и теперь не может выполнять свои боевые задачи.