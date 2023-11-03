ВСУ продвигаются под Бахмутом, но оккупанты готовятся атаковать Авдеевский коксохимический завод – ISW

2 ноября украинские силы продвинулись вблизи Бахмута и продлили наступательные действия в западной Запорожской области. ВСУ продвинулись дальше северо-восточнее железнодорожного пути вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Также украинские войска продолжали наступательные действия в Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ссылаясь на данные украинского Генштаба, ISW пишет, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута, а российские силы отразили несколько украинских штурмовых групп возле Клищиевки.

При этом один российский милблогер утверждал, что украинские силы прорывают российскую оборону восточнее Андреевки.

В то же время украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы пересекли железнодорожный путь вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки. Российские медиа также сообщали, что 1 ноября российские войска подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу.

Аналитики пишут, что российские войска уже нанесли комбинированные ракетно-воздушные удары по Авдеевскому коксохимическому заводу 1 ноября, но украинская противовоздушная оборона мешает российским войскам нанести мощные удары по этому району.

Украинский военный обозреватель также заявил, что российские войска расширяют контроль над позициями близ Опросного (4 км к югу от Авдеевки), а очередной российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись ближе к юго-западной окраине Авдеевки и к километру от Северного, хотя ISW нашло подтверждение этих утверждений.

Напомним, ранее ISW писало, что российские оккупационные войска готовятся к очередной волне наземных атак у Авдеевки Донецкой области, несмотря на свои большие потери.

Российские войска вблизи Авдеевки значительно замедлили темп наземных атак к северу и югу от города в пользу мощного огня по косвенной наводке по украинским передовым позициям и вблизи тыловых районов.