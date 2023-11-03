ЗСУ просуваються під Бахмутом, але окупанти готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод – ISW

2 листопада українські сили просунулися поблизу Бахмута та продовжили наступальні дії в західній Запорізькій області. ЗСУ просунулися далі на північний схід від залізничної колії поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Також українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Посилаючись на дані українського Генштабу, ISW пише, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута, а російські сили відбили кілька українських штурмових груп біля Кліщіївки.

При цьому, один російський мілблогер стверджував, що українські сили проривають російську оборону на схід від Андріївки.

В той же час український військовий спостерігач заявив, що російські сили перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки. Російські медіа також повідомляли, що 1 листопада російські війська підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу.

Аналітики пишуть, що російські війська вже завдали комбінованих ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу 1 листопада, але українська протиповітряна оборона заважає російським військам завдати потужних ударів по цьому району.

Український військовий оглядач також заявив, що російські війська розширюють контроль над позиціями поблизу Опитного (4 км на південь від Авдіївки), а черговий російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися ближче до південно-західної околиці Авдіївки й до кілометра від Сіверного, хоча ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Нагадаємо, раніше ISW писало, що російські окупаційні війська готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати.

Російські війська поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак на північ і південь від міста на користь потужного вогню з непрямої наводки по українських передових позиціях і поблизу тилових районів.