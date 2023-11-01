Погроми у Дагестані: Кремль втрачає контроль над регіонами РФ - ISW

Реакція глави Чечні Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення у Дагестані 29 жовтня свідчить про те, що офіційні особи РФ дедалі більше стурбовані послабленням авторитарного контролю над віддаленими регіонами Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення російського диктатора Володимира Путіна в тому, що Захід організував таку провокацію з метою дестабілізації Росії.

Пізніше Кадиров закликав чеченських силовиків негайно затримувати організаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або «зробити три попереджувальні постріли в повітря, а потім зробити четвертий постріл у голову».

Реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, перш за все, стурбований збереженням своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи насильницькою відповіддю на потенційні майбутні заворушення", - підкреслили аналітики ISW.

Раніше в Інституті вивчення війни зауважували, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.

Як вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, антисемітські демонстрації та погроми, що сталися у Махачкалі в Дагестані, швидше за все розширюватимуть географію на території Російської Федерації.

Антисемітські демонстрації у Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорті столиці Дагестану Махачкалі кілька тисяч людей вийшли на протести проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандували гасла на підтримку Палестини та викрикували "Смерть євреям".

30 жовтня російські правоохоронці придушили антисемітські заворушення в Махачкалі та навели порядок на місцевому аеропорту, затримавши 60 учасників заворушень.

Глава Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали "бандерівців з України".

Меліков пов'язав антисемітські акції у республіці із Telegram-каналом "Утро Дагестана", який закликав до бунту та нібито "адмініструється з території України зрадниками, бандерівцями".

Президент Володимир Зеленський вважає масові заворушення в аеропорту Махачкали (Дагестан, РФ) ввечері 29 жовтня наслідком укорінення антисемітизму в російському суспільстві.

Глава української держави нагадав, зокрема, що за останній рік російський міністр закордонних справ Сергій Лавров дозволив собі низку антисемітських висловлювань, а також антисемітські образи використовував і лідер РФ Володимир Путін.