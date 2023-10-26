Кадирову важко балансувати між Кремлем і народом Чечні, - ІSW

Через підтримку російської влади ультранаціоналістичної православної релігії та ідеології очільнику Чеченської республіки Рамзану Кадирову важко балансувати між збереженням прихильності Кремля і привабливістю для чеченських мусульман.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 24 жовтня Кадиров виступив із непослідовним і потенційно підбурливим внутрішнім релігійним повідомленням, натякаючи на те, що він намагається поєднати свою палку підтримку російського диктатора Володимира Путіна, який регулярно зображує себе захисником православної віри, та власну персону очільника Чечні, як переконаного представника ісламських цінностей.

Син Кадирова Адам нещодавно викликав значне обурення серед росіян після того, як побив затриманого, звинуваченого в спаленні Корану. Натомість глава Республіки Татарстан Рустам Мінніханов і глава Карачаєво-Черкеської республіки Рашид Темрезов 24 жовтня нагородили Адама Кадирова за розвиток "міжетнічної та міжрегіональної єдності" та зміцнення традиційних ісламських цінностей, що Кадиров використав для подальшої похвали свого сина, незважаючи на критику дій Адама.

"Ймовірно, Кадиров намагався врівноважити потенційно підбурювальні наслідки публічної підтримки насильства свого сина, публічно оголосивши про відкриття православної церкви в Чечні разом з головою Росгвардії Віктором Золотовим 25 жовтня", - зауважують аналітики ISW.

Після цього Кадиров оголосив про створення в Чечні добровольчого батальйону "Шейх Мансур".

Ця заява викликала обурення російських ультранаціоналістів, оскільки "Шейх Мансур" — це також назва добровольчого батальйону, який складається з чеченських та ічкерійських добровольців, які воюють за Україну. Шейх Мансур був чеченським борцем з 18-го століття, який виступав проти російського імперського правління.

"Ймовірно, Кадиров продовжуватиме викликати гнів російських ультранаціоналістів, які все більше виступають проти мігрантів, які походять із переважно мусульманських країн Центральної Азії та інших релігійних меншин у Росії, своїми постійними намаганнями сподобатися мусульманському електорату", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, після шквалу невдоволення в російському інформаційному просторі поведінкою сина Кадирова, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін провів демонстративну зустріч з Рамзаном Кадировим у Кремлі, аби продемонструвати йому власну підтримку.

Зауважимо, як вважають аналітики ISW, Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні, а чутки про здоров'я чеченського лідера вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею.