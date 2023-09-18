Чутки про стан Кадирова: Путіну буде важко забезпечити стабільність у Чечні, - ISW

Занепокоєння щодо стану здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна від нього.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що напередодні поширилася інформація про те, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він нібито перебуває у критичному стані. Поганий стан здоров'я Кадирова викликав неабияке занепокоєння серед російських мілблогерів та пропагандистів.

Своєю чергою, Головне управління розвідки України (ГУР) підтвердило, що Кадиров перебуває у комі.

"Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадирова перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і призвели до такого важкого стану", – сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел.

Водночас сам Кадиров опублікував 17 вересня відео, де спростував чутки про стан свого здоров'я.У ньому Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само.

Водночас ЗМІ повідомляють, що літак Кадирова вже третю добу знаходиться в Москві, а більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею.

"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом для режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і кровопролитну війну", – підкреслюють аналітики ISW.

Вони вважають, що Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні, а чутки про здоров'я чеченського лідера вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею.

Зауважимо, очільник Чечні Рамзан Кадиров демонструє свою відданість лідеру країни-агресора РФ Володимиру Путіну, а “кадирівці” відіграють помітну роль у війні з Україною.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що Кадиров посилає свої війська на фронт, щоб вислужитися перед Путіним.

Нагадаємо, Росія спробує відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, щоб відновити необхідну кількість солдат на полі бою після того, як "вагнерівці" покинули свої позиції. Проте, ні кадирівці, ні засуджені не показали помітної ефективності під час боїв.