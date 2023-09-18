Слухи о состоянии Кадырова: Путину будет тяжело обеспечить стабильность в Чечне, - ISW

Беспокойство о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина от него.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что накануне распространилась информация о том, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни и он якобы находится в критическом состоянии. Плохое состояние здоровья Кадырова вызвало немалую обеспокоенность среди российских милблогеров и пропагандистов.

В свою очередь, Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило, что Кадыров находится в коме.

"Да действительно есть информация, что военный преступник Кадырова находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были - обострились и привели к такому тяжелому состоянию", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников.

В то же время сам Кадыров опубликовал 17 сентября видео, где опроверг слухи о состоянии своего здоровья.

В то же время СМИ сообщают, что самолет Кадырова уже третьи сутки находится в Москве, а большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.

"Дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом для режима Путина, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне из-за жестокой и кровопролитной войны", - подчеркивают аналитики ISW.

Они считают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне, а слухи о здоровье чеченского лидера повлияют на долгосрочную стабильность его, а значит, и путинского контроля над Чечней.

Отметим, глава Чечни Рамзан Кадыров демонстрирует свою преданность лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину, а "кадыровцы" играют заметную роль в войне с Украиной.

Ранее разведка Британии сообщала, что Кадыров посылает свои войска на фронт, чтобы выслужиться перед Путиным.

Напомним, Россия попытается отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы восстановить необходимое количество солдат на поле боя после того, как "вагнеровцы" покинули свои позиции. Однако ни кадыровцы, ни осужденные не показали заметной эффективности во время боев.