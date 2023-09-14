В ISW рассказали о страхах Путина после встречи с Ким Чен Ином

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин боится, что укрепление отношений с Северной Кореей могут поставить под угрозу существующие схемы уклонения России от санкций, а также повлечь за собой новые экономические ограничения Запада.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 13 сентября Путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ином на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ. Он назвал встречу "продуктивной" и сообщил, что они с Кимом провели "откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонних отношениях".

Путин также заявил, что Россия продолжает соблюдать ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но подчеркнул, что в "рамках нынешних правил есть дополнительные возможности".

"Путин, вероятно, пытается нейтрально изобразить свою встречу с Кимом, чтобы сбалансировать интерес России в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов с опасениями по поводу риска введения вторичных международных санкций против РФ из-за потенциальной торговли с Северной Кореей", - подчеркивают аналитики.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили, что готовы немедленно ввести новые санкции, если встреча Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ина приведет к передаче оружия между двумя странами.

Сотрудничество РФ и КНДР: о чем договорились Ким Чен Ын и Путин

Во время встречи с российским диктатором Ким Чен Ын сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности". Также он заявил, что рассчитывает, что "РФ и КНДР всегда будут вместе в борьбе с империализмом".

Москва нуждается в поставках боеприпасов и снарядов после более чем 18 месяцев войны в Украине, тогда как Северной Корее, подвергшейся многолетним международным санкциям из-за ее программы ядерного оружия, не хватает всего, начиная от наличных и продовольствие до ракетных технологий.

Заметим, еще в марте США заявляли, что у них есть доказательства того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея продавала ракеты российскому ПВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя тогдашний руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информацию "сплетнями и домыслами".